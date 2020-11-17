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Нацбанк КР провел вторую за месяц интервенцию для сглаживания курса сома

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- Виктория Гунгер
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Национальный банк Кыргызстан 16 ноября вышел на валютный рынок со второй за ноябрь интервенцией. Она стала вынужденной мерой из-за стабильного роста курса доллара и евро в стране, сообщает регулятор.

Как отмечается, на этот раз продано 2 миллиона долларов с расчетами на дату сделки и 21,4 миллиона долларов - с расчетами, отличными от даты сделки.

- В итоге за последнюю неделю НБ КР продал для стабилизации нацвалюты 50,2 миллиона долларов.

Стоит напомнить, что накануне "обменки" Бишкека покупали доллар по 84,70, а продавали по 84,95. Евро стоил в пределах 99,7 - 101, 8 сома.

В настоящее время, согласно сайту Valuta.kg, "американца" покупают по 84,71, продают - по 84,90. Курс НБ КР - 84,8.

Курс евро- 100,1 - 101,57. Ставка НБ КР - 100.56.

Отметим, это уже вторая интервенция регулятора за ноябрь. Доллар пока удалось удержать на отметке около 85 сомов, евро же перешагнул порог в 100 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/394150
Теги:
банковский сектор, валюта, курс валют, Кыргызстан, Нацбанк
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