Почему Кыргызстан продолжает оставаться сырьевым придатком?

Новоявленный министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев недавно признал, что перерабатывающая промышленность у нас хромает на обе ноги. И потому развитие этой отрасли он считает первоочередной задачей.

Что правда, то правда. Согласно официальным данным, в Кыргызстане перерабатывается только 17 процентов сельхозпродукции. Мы уже давно стали сырьевым придатком для развитых стран и, похоже, вполне довольны этим.

Судите сами, в стране перерабатывается только 10 (!) процентов тонкорунной шерсти, что недопустимо. Ведь недаром во всем мире тонкорунную шерсть называют золотым руном. Эта продукция может озолотить бюджет любой страны. Материалы для швейной отрасли, произведенные из тонкорунной шерсти, дороги и востребованы во всем мире. Несколько десятков лет потратил академик Михаил Лущихин на создание тонкорунной породы овец в Кыргызстане, наши колхозы снабжали бесценным сырьем практически все перерабатывающие предприятия республики, отчего бюджет многократно увеличивался.

Но после 1991 года почти все бесценные овецы были съедены, осталось только несколько маточных отар в племхозах, но этого недостаточно для того, чтобы о кыргызском золотом руне вновь заговорили с уважением во всем мире.

Недавно в Таласской области возник грандиозный скандал по поводу сбыта фасоли. Оказывается, почти весь урожай бобовой культуры за гроши скупали шустрые коммерсанты и отправляли по баснословным ценам за рубеж. А таласские фермеры, выращивающие фасоль, оставались при своих интересах. Новые власти страны решили выкорчевать этот фасолевый беспредел, но как это у них получится - неизвестно. Ведь инвесторы почему–то (хотя известно почему, коррупцию у нас никто не искоренил) не хотят открывать в Таласе перерабатывающий завод, а своих денег на это у государства не хватает.

Много лет коммерсанты из Таджикистана и Узбекистана скупают в Кыргызстане знаменитые баткенские абрикосы, у себя сушат их, пакуют в красиво оформленную тару и продают в России. Причем на пакетиках пишут, что продукция произведена в их странах. Обидно.

А вот за нашей клубникой и малиной в Чуйскую область все лето приезжают фуры из России. Коммерсанты этой страны просят увеличить объемы сладкой ягоды, но кыргызстанские фермеры трудятся еще по дедовским технологиям, а потому о больших урожаях даже и не мечтают. По идее нужно давно открыть в стране завод по производству варенья и джемов, но все руки не доходят до решения этой не очень сложной проблемы.

Да что ягоды, мы зерно кукурузы гоним на экспорт, 30 процентов от урожая оставляем только себе, а остальную часть продаем в Таджикистан. А ведь из кукурузы можно делать крупу для каш, консервировать ее. Как подсчитали экономисты–аграрники, по причине наплевательского отношения к развитию перерабатывающей отрасли государство теряет до миллиарда долларов ежегодно.

Что удивительно, перерабатывать молочную продукцию и отправлять ее в страны ближнего зарубежья мы научились. Сейчас уже более 20 предприятий республики получают миллионные прибыли на этом. Но почему ничего не получается с переработкой другой продукции? Заколдованный круг!