МЧС: В Кыргызстане ожидается значительное понижение температуры воздуха

В Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

18 ноября днем и 19 ноября ожидается неустойчивая погода:

18 ноября днем на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей. 19 ноября на большей части территории временами снег. 19 ноября в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 м/с.

19-21 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха:

в Чуйской долине ночью до -10…-15°, по северу -12…-17°, днем до -2…-7°, в Таласской долине ночью до -14…-19°, днем до -4…-9°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -6…-11°, днем до 0…-5°, в предгорных районах ночью до -8…-13°, днем до -1…-6°, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до -3…-8°, по востоку до -6…-11°, днем до -2…+3°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -11…-16°, днем до -1…-6°, в горных районах ночью до -13…-18°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -24…-29°, днем до -14…-19°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.