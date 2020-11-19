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Активисты призывают граждан выйти на мирный марш против новой Конституции

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- Оксана Гут
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22 ноября в Бишкеке пройдет мирный марш "За Конституцию". Об этом сообщают активисты гражданского движения "Баштан Башта". Они выступают против принятия новой редакции главного документа страны, вынесенного на обсуждения 17 ноября, и призывают "все светлые силы" поддержать их.

"Мы наблюдали за стремительным развитием событий с начала октября и наше молчание и бездействие вылилось в проект новой Конституции, которая предлагает

– смену формы правления,

– ограничивает свободу слова,

– пропагандирует ксенофобию.

Более того, депутаты 6-созыва, полномочия которых по закону закончились еще в октябре, предлагают провести референдум о поправках вместе с президентскими выборами 10 января 2021 года. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Мы не позволим принять такую Конституцию. Мы против узурпации власти, против беззакония и правового беспредела", - пишут на своей страницы в Facebook активисты.

Мирный марш "ЗА КОНСТИТУЦИЮ!" начнется в 12:00 часов в это воскресенье, 22 ноября, у здания ЖД вокзала на пересечении ул. Линейной и бульвара Эркиндик.


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URL: https://www.vb.kg/394227
Теги:
Конституция, митинг, реформы, Бишкек, Кыргызстан
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