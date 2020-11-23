Граждан КР в Москве предостерегли от посредников при оформлении паспортов

Посольство КР в РФ призвало соотечественников избегать посторонних лиц, обещающих посредничество при оформлении общегражданского паспорта Кыргызской Республики. Речь идет о предложениях попасть за определенное денежное вознаграждение на прием в посольство, минуя установленный порядок предварительной записи.

В дипмиссии напомнили, что такой порядок введен консульским отделом посольства с 16 ноября – для "упорядочивания и систематизации приема граждан КР по вопросам получения и обмена паспортов". Это связано с большим количеством желающих успеть до конца текущего года решить соответствующий вопрос. По данному поводу обращаются кыргызстанцы, находящиеся не только в Москве и Московской области, но и в других регионах России.

Предварительная запись осуществляется на основании подачи электронного обращения на адрес: msk.pasport.kg@mail.ru. Причем, как подчеркивается, - на бесплатной основе!

При записи нужно указать ФИО, дату рождения, контактные телефоны заявителя, уточнить, идет ли речь о получение или обмене паспорта. Заявки, не содержащие эту информацию, отклоняются.

График приема граждан, пояснили в посольстве, выстраивается согласно требованиям постановления правительства КР №303 от 06 июня 2014 года "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями". На каждого посетителя выделяется 20 минут, в течение которых проводятся фотографирование, подача и прием документов на оформление общегражданского паспорта, а также постановка на консульский учет при отсутствии данного документа. Необходимы полный комплект требуемых документов в оригинале и их копии в одном экземпляре, без фотографий.

В посольстве рассказали, что по состоянию на 18 ноября с соответствующими обращениями по электронной связи обратились уже свыше полутра тысяч граждан КР. Из них тысяча человек записаны на консульский прием в период с 16 по 26 ноября. Только с 16 по 18 ноября было оформлено 193 заявления на получение общегражданского паспорта КР, выдано 142 таких документа, продлено 29, а также 30 ID-card с истекшим сроком действия, принято 185 заявлений о постановке на консульский учет и 5 заявлений на исправление персонального идентификационного номера, присвоено 3 таких номера.