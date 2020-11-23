Погода
$ 84.58 - 84.90
€ 99.90 - 101.35

Граждан КР в Москве предостерегли от посредников при оформлении паспортов

212  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство КР в РФ призвало соотечественников избегать посторонних лиц, обещающих посредничество при оформлении общегражданского паспорта Кыргызской Республики. Речь идет о предложениях попасть за определенное денежное вознаграждение на прием в посольство, минуя установленный порядок предварительной записи.

В дипмиссии напомнили, что такой порядок введен консульским отделом посольства с 16 ноября – для "упорядочивания и систематизации приема граждан КР по вопросам получения и обмена паспортов". Это связано с большим количеством желающих успеть до конца текущего года решить соответствующий вопрос. По данному поводу обращаются кыргызстанцы, находящиеся не только в Москве и Московской области, но и в других регионах России.

Предварительная запись осуществляется на основании подачи электронного обращения на адрес: msk.pasport.kg@mail.ru. Причем, как подчеркивается, - на бесплатной основе!

При записи нужно указать ФИО, дату рождения, контактные телефоны заявителя, уточнить, идет ли речь о получение или обмене паспорта. Заявки, не содержащие эту информацию, отклоняются.

График приема граждан, пояснили в посольстве, выстраивается согласно требованиям постановления правительства КР №303 от 06 июня 2014 года "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями". На каждого посетителя выделяется 20 минут, в течение которых проводятся фотографирование, подача и прием документов на оформление общегражданского паспорта, а также постановка на консульский учет при отсутствии данного документа. Необходимы полный комплект требуемых документов в оригинале и их копии в одном экземпляре, без фотографий.

В посольстве рассказали, что по состоянию на 18 ноября с соответствующими обращениями по электронной связи обратились уже свыше полутра тысяч граждан КР. Из них тысяча человек записаны на консульский прием в период с 16 по 26 ноября. Только с 16 по 18 ноября было оформлено 193 заявления на получение общегражданского паспорта КР, выдано 142 таких документа, продлено 29, а также 30 ID-card с истекшим сроком действия, принято 185 заявлений о постановке на консульский учет и 5 заявлений на исправление персонального идентификационного номера, присвоено 3 таких номера.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394330
Теги:
миграция, паспорт, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  