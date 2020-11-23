"ОДКБ пока разрозненное объединение, что и показали события на Кавказе"

ОДКБ не всегда справляется со своей миссией по обеспечению поддержки ее членов. Об этом на круглом столе, организованном Клубом региональных экспертов "Пикир", заявил экс-заместитель министра обороны КР, эксперт в вопросах безопасности Мурат Бейшенов.

- Я думаю, ОДКБ предстоит пройти сложный этап развития, потому что сейчас это разрозненное объединение, где каждая из стран со своей политической моделью, своей Конституцией, своими международными отношениями и т.д. В рамках ОДКБ проводятся только учения. Когда же дело касается каких-то серьезных вопросов, то действий нет, что и показали события на Южном Кавказе, когда Организация не смогла вмешаться в конфликт, несмотря на то, что Армения является ее членом, потому что нет действующих механизмов взаимодействия, принятия решений и т.д. в отличие от НАТО, например, где действующий с 1949 года устав, позволяет блоку вести активную деятельность, получать финансирование и присутствовать в разных точках мира на основании резолюции ООН, - отметил Бейшенов.