Погоня милиции за неостановившимися водителями закончилась выстрелами

В Чуйской области милицейская погоня закончилась выстрелами из табельного оружия в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В Ысык-Атинском районе зарегистрирован материал досудебного производства по факту угрозы и насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. 26 ноября в ходе несения службы, в рамках проводимых рейдовых мероприятий, сотрудниками УОБДД по Чуйской области совместно с сотрудниками ГСБЭП при ПКР, на одном из контрольно-пропускных пунктов Ысык-Атинского района для проверки документов водителям двух автомашин марки "Мерседес-Бенц" был подан сигнал об остановке. Граждане не подчинились требованиям сотрудников милиции и попытались скрыться.

В результате преследования указанные автомашины были остановлены в районе села Кировское.

"Лица, находившиеся в автомашине, стали угрожать физической расправой сотрудникам УОБДД по Чуйской области, после нанесли телесные повреждения. В результате сотрудником милиции произведены предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух", - рассказывают в ведомстве.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти). На место происшествия осуществлён выезд следственно-оперативной группы. В ходе принятых мероприятий установлена личность одного из водителей указанных автомашин - М.М., 1997 года рождения, проживающий в одном из сел Ысык-Атинского района. Автомашина

водворена на штраф стоянку.

Отмечается, что в салоне автомашины находились неустановленные, подозрительные предметы, которые направленны на экспертизу.

Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения другой автомашины, распространены ориентировки.

Досудебное производство продолжается.