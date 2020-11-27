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Погоня милиции за неостановившимися водителями закончилась выстрелами

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- Оксана Гут
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В Чуйской области милицейская погоня закончилась выстрелами из табельного оружия в воздух. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В Ысык-Атинском районе зарегистрирован материал досудебного производства по факту угрозы и насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. 26 ноября в ходе несения службы, в рамках проводимых рейдовых мероприятий, сотрудниками УОБДД по Чуйской области совместно с сотрудниками ГСБЭП при ПКР, на одном из контрольно-пропускных пунктов Ысык-Атинского района для проверки документов водителям двух автомашин марки "Мерседес-Бенц" был подан сигнал об остановке. Граждане не подчинились требованиям сотрудников милиции и попытались скрыться.

В результате преследования указанные автомашины были остановлены в районе села Кировское.

"Лица, находившиеся в автомашине, стали угрожать физической расправой сотрудникам УОБДД по Чуйской области, после нанесли телесные повреждения. В результате сотрудником милиции произведены предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух", - рассказывают в ведомстве.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти). На место происшествия осуществлён выезд следственно-оперативной группы. В ходе принятых мероприятий установлена личность одного из водителей указанных автомашин - М.М., 1997 года рождения, проживающий в одном из сел Ысык-Атинского района. Автомашина

водворена на штраф стоянку.

Отмечается, что в салоне автомашины находились неустановленные, подозрительные предметы, которые направленны на экспертизу.

Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения другой автомашины, распространены ориентировки.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394522
Теги:
МВД, нападение, ПДД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пистолет
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