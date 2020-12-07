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Массовая драка между кыргызстанцами и дагестанцами. Стала известна причина

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- Екатерина Улитина
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В Москве между кыргызстанцами и дагестанцами произошла массовая драка. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошел вечером 6 декабря на улице Дмитрия Ульянова, возле "KFC".

На кадрах видно, что несколько мужчин дерутся прямо на проезжей части. При этом за кадром слышен крик: "Прекратите! Вы что творите?!", а также тихие голоса и смех.

По сведениям очевидцев, конфликт начался из-за того, что пассажиры не оплатили проезд в такси. Водителем был кыргызстанец.

Информации о пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/394893
Теги:
Москва, Кыргызстан, массовая драка
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