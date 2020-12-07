Массовая драка между кыргызстанцами и дагестанцами. Стала известна причина

В Москве между кыргызстанцами и дагестанцами произошла массовая драка. Видеозапись появилась в социальных сетях.

Известно, что инцидент произошел вечером 6 декабря на улице Дмитрия Ульянова, возле "KFC".

На кадрах видно, что несколько мужчин дерутся прямо на проезжей части. При этом за кадром слышен крик: "Прекратите! Вы что творите?!", а также тихие голоса и смех.

По сведениям очевидцев, конфликт начался из-за того, что пассажиры не оплатили проезд в такси. Водителем был кыргызстанец.

Информации о пострадавших нет.