"В КР не будет "Туркменбаши", у нас никогда не было рабской психологии"

В Кыргызстане не будет "Туркменбаши", у нашего народа никогда не было рабской психологии. Об этом на пресс-конференции конституционного совещания заявил доктор философских наук Нур Саралаев.

"Некоторые граждане распространяют информацию и сеют страх, что с изменением Конституции в Кыргызстане будет "Туркменбаши", диктаторство, деспотизм и т.д. Не будет! У кыргызского народа есть такой дух, мы никогда не подчинялись, у нашего народа никогда не было рабской психологии. Что касается изменений в Конституцию, то мы четко указываем полномочия президента, полномочия Жогорку Кенеша, чем они должны заниматься. С одной стороны мы дополняем полномочия, с другой урезаем. До этого архитектура полномочий была нарушена. Старая Конституция была принята ради одного человека, чтобы он прошел на новые должности. Логика была понятна. Сейчас этого нет, все открыто", - уверен Саралаев.

Более, отметил он, в новой Конституции прописан статус народа, который должен исполнять функции "четвертой ветви власти".

"В Конституции написано, что источником власти является народ. Народ участвует в прямых выборах президента, парламента. А мы хотим, чтобы наш народ был не источником власти, а ее носителем. Участвовал всегда и везде во всех сферах. Есть законодательная, исполнительная, судебная ветвь власти. А четвертая - это народная власть в форме народного курултая. Народный курултай будет совещательным, направляющим, контролирующим органом. Проблема сейчас в том, как идею и статус народного курултая реализовать. Мы никак не можем найти механизмы власти. Идут диалоги. Мы должны в течение недели прийти к единому мнению", - заключил член конституционного совещания.