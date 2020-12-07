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Нападение из-за алиментов. После шумихи в соцсетях мужчина был задержан

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- Екатерина Улитина
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Руководства ГУВД Чуйской области взяло на контроль дело матери пятерых детей Гульбахар Билаловой. В милицию доставлены все лица, которые подозреваются в нападении на нее. Кроме того, сегодня Гульбахар получит охранный ордер от бывшего супруга.

Однако все эти действия произошли после того как женщина записала крик о помощи и выложила видеозапись в популярные группы в социальных сетях.

Молодая женщина рассказала, что подвергается нападениям со стороны бывшего мужа, который угрожает ей расправой, отнять детей и сдать их в детский дом. В последний раз, 4 декабря, бывший муж пришел с двумя друзьями и напал на Гульбахар.

В ГУВД Чуйской области после проведенной проверки подтвердили, что за последнюю неделю женщина дважды обращалась в милицию с заявлением.

"4 декабря текущего года примерно в 14:36 часов в дежурную часть ОВД Ыссык-Атинского района поступило сообщение из дежурной части УВД Свердловского района о поступлении информации по факту угрозы женщины со стороны бывшего мужа. По полученной информации был осуществлен выезд следственной оперативной группы. По приезду сотрудников милиции женщина обратилась с заявлением о принятии мер в отношении своего бывшего мужа и его друзей, которые 4 декабря текущего года примерно в 13:00 часов на одной из улиц расположенных в Ыссык-Атинском районе угрожали ей физической расправой, требовали отказа от алиментов и имущества бывшего мужа", - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.

Данный факт сразу же был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 75 (Насилие в семье) Кодекса о проступках Кыргызской Республики.

В ходе расследования выяснилось, что за два дня до нападения Гульбахар Билалова уже обращалась в органы внутренних дел с просьбой принять меры в отношении своего мужа. Заявление тоже было зарегистрировано в АИС ЕРПП по статье 75 (Насилие в семье) Кодекса о проступках.

Сотрудники милиции назначили все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394896
Теги:
ГУВД, семейное насилие, Чуйская область, Кыргызстан
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