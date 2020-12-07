Кыргызстан получил 21 тыс. ПЦР-тестов от Всемирного Банка и ЮНИСЕФ

21 тысяч диагностических ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, а также наборы лабораторных расходных материалов для проведения этих тестов были переданы Министерству здравоохранения КР при поддержке Всемирного Банка и ЮНИСЕФ.

Как сообщили в пресс-центре Минздрава КР, все это пойдет на поддержку текущей деятельности по реагированию на пандемию. В настоящее время министерство проводит от 1 500 до 4 000 ПЦР-тестов в день.

Поставка этих материалов, на сумму 291,383 долларов, была профинансирована за счет страховых выплат из спецфонда Всемирного Банка - Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии.

ЮНИСЕФ, через свой глобальный центр снабжения и закупок в Копенгагене, где находится крупнейший в мире гуманитарный склад, закупил тесты по запросу от Министерства здравоохранения КР.

Кроме того, ранее в рамках того же проекта Министерству здравоохранения при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ были доставлены 58 000 пар бахил и 58 000 пар перчаток.

Всемирный Банк также оказывает поддержку Министерству здравоохранения в рамках двух проектов по COVID-19. Эти проекты обеспечивают финансирование основных медицинских ресурсов, оборудования и лекарственных средств для больниц и медицинских учреждений, лабораторий и пограничных пунктов.

ЮНИСЕФ будет продолжать оказывать поддержку Правительству КР в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предоставляя самые необходимые предметы снабжения тем, кто работает на передовой, а также поддерживая общие социально-экономические меры реагирования для обеспечения того, чтобы каждый ребенок мог выжить и развиваться.