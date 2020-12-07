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"Сорос-Кыргызстан" передал тюрьмам страны гумпомощь почти на 5,5 млн сомов

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- Оксана Гут
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Сегодня, 7 декабря Общественный фонд "Сорос-Кыргызстан" передал Государственной службе исполнения наказаний при правительству Кыргызской Республики лекарственные средства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на общую сумму 5 492 600 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятии передачи участвовали заместитель председателя ГСИН полковник в/с Рахат Жапаров, исполнительный директор ОФ "Сорос-Кыргызстан" Шамил Ибрагимов и директор программы "Общественное здравоохранение" Айбек Мукамбетов.

Данная помощь оказана в рамках противодействия COVID-19 в Кыргызской Республике и поддержки правительства страны. В числе полученной помощи имеются необходимые медицинские лекарства и изделия для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Также были переданы концентраторы кислорода, костюмы биологической защиты, защитные комбинезоны и множество других видов СИЗов и дезинфицирующих средств.

Полученная помощь, согласно потребностей будет распределена по учреждениям, а также часть из них будет выдана поликлинике ГСИН, предназначенная для сотрудников, ветеранов и их членов семей.

Рахат Жапаров от имени руководства и личного состава службы поблагодарил фонд "Сорос" за оказанную им помощь и пожелал дальнейшего укрепления сотрудничества.

Напомним, что в августе Общественный фонд "Фонд Сорос-Кыргызстан" также предоставил ГСЭЗ медикаменты на сумму 67 тысяч долларов США.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация пенитенциарных учреждениях стабильная и контролируемая.


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URL: https://www.vb.kg/394903
Теги:
ГСИН, Сорос-Кыргызстан, гуманитарная помощь, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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