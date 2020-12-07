Где зимуют лебеди? На Иссык-Куле прошел фестиваль Перелетных птиц (фото)

На южном побережье Иссык-Куля 5 декабря прошел уникальный фестиваль Перелетных птиц.

Немногие знают, что Иссык-Куль является важнейшим местом для мигрирующих птиц - здесь на зимовку остается до 80 тысяч видов пернатых. Излюбленным местом для зимовки является полуостров Ак-Булун - в переводе "белый полуостров". Он расположен недалеко от села Кара-Талаа. Здесь обитают сотни видов уникальных птиц, а в сезон миграции - весной и осенью - на острове настоящий аншлаг. Для тысяч птиц он служит привалом и местом для кормежки во время длительного перелета.

Ученые Кыргызстана постоянно ведут учет птиц, которые останавливаются на Иссык-Куле.

Научный сотрудник института биологии Национальной академии наук, кандидат наук Сергей Кулагин рассказал, что в этом году в октябре на полуострове одновременно находилось 13 тысяч перелетных птиц, 12-14 разных видов, которые направлялись на зимовку из России и Казахстана в Индию и Пакистан

- Ак-Булун это уникальное место. Этот полуостров имеет огромное значение не только для мигрирующих птиц, но и для тех, кто зимует и размножается у нас. В период пролета и на зимовках здесь встречается ряд краснокнижных, очень редких, уязвимых видов. Это и водоплавающие птицы, и орлан-белохвост, редкие виды уток, нырковые утки, - рассказал Сергей Кулагин.

Сейчас на полуострове Ак-Булун остались на зимовку порядка 3 тысяч лебедей - лебедь-кликун, который прилетает на зимовку из Тундры и лебедь-шипун из Казахстана. На полуострове зимой можно увидеть нырковых уток, некоторые из них редкие. Эти утки могут нырять на глубину 10-12 метров, чтобы найти съедобные водоросли.

Лебеди-кликуны

Для иностранных туристов полуостров Ак-Булун считается настоящей находкой. Только здесь обитает тибетский подвид солончакового жаворонка. С виду это обычная серая птичка с маленьким клювом, но у нашего жаворонка немного другой голос и оперение.

солончаковый жаворонок

С недавнего времени при поддержке ПРООН, ГЭФ и Кумтор голд компани на полуострове действует общинный микрозаповедник "Ак-Булун".