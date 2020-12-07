Женишбек Назаралиев "сплагиатил" идею у Сыймыка Жапыкеева?

Общественный деятель и доктор медицинских наук Женишбек Назаралиев на своей странице в соцсети предложил свой способ пополнения бюджета Кыргызстана. По его словам, для этой цели нужно использовать средства коррупционнеров.

"По поводу денег и пополнения бюджета – средства можно взыскать с тех чиновников, кто незаконно нажил свое имущество. Таких больше нескольких тысяч – они ездят на автомобилях дороже 70-100 тыс. долларов, владеют дворцами и "прихватизированными" компаниями. Если с одной тысячи бывших чиновников взять по 1 млн долларов, которые они незаконно присвоили, бюджет получит 1 млрд долларов", - написал он.

Возвращенные государству таким способом деньги Назаралиев предлагает складывать в Национальный фонд страны и можно будет далее не бояться, что доноры или кредиторы откажут в чем-либо Кыргызстану.

Стоит отметить, что идея "раскулачивания" Назаралиева далека не новая. Если не брать в расчет большевиков, то, буквально, до октябрьских событий в Кыргызстане нынешний глава ГСБЭП и один из лидеров "Чон Казата" Сыймык Жапыкеев предлагал аналогичный способ пополнения бюджета.

Последний, напомним, в мае 2020 года предлагал проверить состояние отечественных олигархов, приведя в пример депутата Кубанычбека Жумалиева, который, по его словам, владеет $2,5 млрд, имеет в собственности фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков, и что все это якобы было нажито нечестным путем.

В свою очередь Жумалиев после этого подал в суд на Сыймыка Жапыкеева.