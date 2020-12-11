Открытие историков: как 100 лет назад Ленин сильно помог кыргызам Семиречья

Историки и супруги-энтузиасты Асель Даниярова и Владимир Шварц открыли интересный документ в архивах. Об этом они рассказали редакции VB.KG

По их словам, архивные документы рисуют впечатляющую картину того, как председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ленин принял экстренные меры по жалобе кыргызской интеллигенции из Пишпекского, Токмакского, Пржевальского и Нарынского уездов Семиреченской области.

Трое из авторов-подписантов датированного 1 мая 1920 года "Прошения" Ленину хорошо известны. Это выдающиеся акын-письменник Исак Шайбеков и просветитель Эшеналы Арабаев, представитель ханско-манапского рода Исаметдин Шабданов. Плюс еще шесть кыргызских и одно дунганское имя - "граждан Джунуса Баиджанова, Дауткула Шигаева, Атахана Тезекбаева, Султангазы Сраилова, Кашимбека Тумебаева, Гайбылды Алматаева и Лагира Янсанчина".

Они написали два письма. Первое - бывшему пишпекскому адвокату Григорию Бройдо, ставшему членом коллегии Народного комиссариата РСФСР по делам национальностей.

В письме к Бройдо говорится: "Дорогой товарищ Бройдо! Мы, представители киргизов Семиреченской области, просим Вас вручить товарищу Ленину прилагаемое ПРОШЕНИЕ. В прошении этом мы описываем горестное положение и страдание киргизского народа, в которые ввергло его хозяйничанье царских холопов, и из которых не вывела его до сих пор даже революция. Мы обращаемся именно к Вам, дорогой товарищ, потому что знаем, что Вам понятны и близки нужды нашего народа, потому что помним, как еще в пору самодержавия Вы один умело и бесстрашно встали на защиту наших интересов. Как после бойни 1916 года, подстроенной русскими властями, царские чиновники, боясь Вашего обличительного слова, угнали Вас в солдаты, чтобы избавиться от Вас в Семиречье. Помним, как Вы первый открыто сказали, что нужно отнять оружие из рук тех, кто обращает его против беззащитного народа, чтобы крепче закабалить этот народ, высказывались за разоружение притесняющих нас семиреченских крестьян. И вот теперь мы просим Вас выступить вновь, от нашего имени, и в лице вождя русской революции товарища Ленина, напомнить Высшей власти Российской Социалистической Республики о бедствиях и нуждах киргизского пролетариата".

В письме Ленину все эти тезисы развернуты и обоснованы на нескольких страницах. Так главу страны просили наладить образование на кыргызском языке и "начать постройку помещений для школ и училищ теперь же, как необходимых для культуры человечества".

"Все учебные пособия должны быть доставляемы и готовы к сентябрю месяцу сего года, как то: букварь, химия, природоведение и проч., каковые должны быть составляемыми на нашем родном языке", - говорится в прошении.

Также они просили "немедленно командировать инженеров для отвода земли в сем 1920 году сначала коренным жителям, а остальным отводить землю после них, по мере возможности и постепенности". Земельный вопрос был очень болезненным после трагедии 1916 года.

А "кыргызских сыновей, годных для службы, принять в войска, на военную службу; обучение их произвести на родном языке, причем учителями и инструкторами им назначать из своих кыргызов, заканчивающих Ташкентские военные курсы".

Конкретное деловое предложение состояло в том, чтобы "для поднятия уровня нашего благосостояния" разрешить посев опиума в уездах Пржевальском, Нарынском, Токмакском и Пишпекском. "От этого народ разбогател бы в течение двух лет, и в этом не может быть никакого сомнения".

Известно, что по адресу "Москва. Кремль. Ленину" в те времена ежедневно писали тысячи, если не десятки тысяч писем со всей огромной страны и из-за рубежа, но до адресата доходили единицы. Выдающаяся заслуга Григорию Бройдо была в том, что он доставил письмо кыргызских интеллигентов из Ташкента в Москву лично в руки Ленину. По этому "Прошению" Советским правительством были оперативно приняты меры поддержки и помощи кыргызскому народу.

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