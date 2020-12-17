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По делу о строительстве моста через Нарын задержан сотрудник Минтранса

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- Екатерина Улитина
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16 декабря 2020 года в рамках ранее зарегистрированных материалов досудебного производства в АИС ЕРПП по факту злоупотребления должностным положением задержан начальник регионального отдела департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР (ДДХ МТиД КР) Т.К.А. Об этом сообщает Антикоррупционная служба ГКНБ.

Установлено, что Т.К.А., злоупотребляя своим должностным положением, нанес материальный ущерб государству на сумму более 17 млн. сомов при реализации проекта по строительству моста через реку "Нарын".

Задержанный находится в изоляторе временного содержания ОВД г.Нарын.


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URL: https://www.vb.kg/395265
Теги:
задержание, Нарын, Кыргызстан, Минтранском
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