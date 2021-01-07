Талант Мамытов поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 7 января, поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ниже приводим текст поздравления:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю православных христиан и всех кыргызстанцев с праздником Рождества Христова!

Этот светлый праздник наполняет сердца верующих теплой надеждой, крепкой верой и искренней любовью, дарит духовную радость, объединяет людей, учит быть милосердными и терпимыми.

Это время любви к ближнему и заботы о нем, сострадания и добрых поступков.

Одним из важнейших принципов государственной политики является уважительное и бережное отношение к религиозным чувствам граждан.

Православная Церковь в Кыргызстане, продолжая многовековые традиции своего ответственного служения, прилагает все усилия на пути укрепления межнационального мира и согласия в нашем обществе, воспитания граждан страны в духе любви к Отечеству, уважения к семейным и общечеловеческим ценностям, сохранения и укрепления диалога между религиозными конфессиями.

Пусть рождественское чудо вдохновляет на смелые мечты и осуществление светлых надежд.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достатка, любви и благоденствия, мира и счастья в каждый дом".