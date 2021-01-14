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Спад экономики в Кыргызстане за год составил 8,6 процента

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- Екатерина Улитина
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По итогам 2020 года спад экономики составил 8,6 процента, рост цен составил 9,7 процента. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Национальном статистическом комитете по итогам 2020 года.

Валовой внутренний продукт в январе-декабре 2020 года, по предварительной оценке, составил более 598 миллиардов сомов и по сравнению с январем-декабрем 2019 года уменьшился на 8,6 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП в январе-декабре 2020 года составил около 530 миллиардов сомов и снизился на 9,0 процента.

Объем промышленной продукции в январе-декабре 2020 года составил более 319 миллиардов сомов и по сравнению с январем-декабрем прошлого года снизился на 6,6 процента за счет сокращения объемов производства нефтепродуктов (на 59,3 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 21,5 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 13,2 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 7,0 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 6,6 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 4,4 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 22,4 процента).

Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 15,9 процента, оптовой и розничной торговле - 16,1 процента, тогда как в. сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 1,1 процента.

В январе-декабре 2020 года (по сравнению с декабрем предыдущего года) прирост потребительских цен в целом по республике составил 9,7 процента. При этом, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки возросли на 17,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 6,7 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 3,0 процента, цены на непродовольственные товары - на 2,4 процента.

Максимальный прирост потребительских цен и тарифов в 2020 году (11,8 процента) зафиксирован в Таласской области, что обусловлено наибольшим повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 23,5 процента).

Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызской Республики в январе-ноябре 2020 года составил 5,1 млрд. долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизился на 19,2 процента, при этом, экспортные поставки увеличились на 1,7 процента, а импортные поступления, напротив, уменьшились на 27,3 процента.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2020 года составил 2,1 млрд. долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года уменьшился на 14,1 процента.

При этом, экспортные поставки сократились на 13,5 процента, а импортные поступления - на 14,2 процента. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию (64,0 процента) и Казахстан (34,0 процента).


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URL: https://www.vb.kg/396165
Теги:
ВВП, инфляция, экспорт, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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