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Задержан член ОПГ Камчы Кольбаева, находившийся в розыске

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан член ОПГ Камчы Кольбаева, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе проводимой оперативной работы, сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД г.Бишкек был выявлен и задержан на территории столицы находившийся в розыске член ОПГ Кольбаева Ш.А. 1989 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанный с 2018 года находился в розыске.

В настоящее время ведутся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/396190
Теги:
задержание, Кыргызстан, Камчы Кольбаев
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