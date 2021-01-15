Задержан член ОПГ Камчы Кольбаева, находившийся в розыске

В Бишкеке задержан член ОПГ Камчы Кольбаева, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе проводимой оперативной работы, сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД г.Бишкек был выявлен и задержан на территории столицы находившийся в розыске член ОПГ Кольбаева Ш.А. 1989 года рождения. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Задержанный с 2018 года находился в розыске.

В настоящее время ведутся соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.