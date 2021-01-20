Погода
$ 84.42 - 84.75
€ 102.30 - 103.00

Вашингтон обвинил Пекин в геноциде уйгуров

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госсекретарь Майка Помпео возложил на китайские власти ответственность за преступления против человечности в Синьцзяне, жесткие ограничения свободы религии, слова и передвижения более миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки и принудительный труд.

Таким образом США стали первой страной, назвавшей действия Китая в отношении уйгуров геноцидом.

Преследования мусульманских этнических групп начались в 2009 году после беспорядков в центре автономного района Синьцзян. Пекин оправдывает свои действия профилактикой исламского терроризма и экстремизма, а лагеря называет местами для профессиональной подготовки.

Источник: echo.msk.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396350
Теги:
Китай, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  