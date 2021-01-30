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Доллар начал рост. Нацбанк провел первую в 2021 году интервенцию

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- Виктория Гунгер
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Вчера, 29 января, Национальный банк впервые в этом году вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Было продано $9 миллионов 650 тысяч с расчетами на дату совершения сделки и $36 миллионов 50 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки.

Стоит напомнить, что курс доллара остановился пока на отметке 84,7-84,8 сома - за покупку и 84,9-84,95 сома - за продажу. Официальный курс составляет 84,8 сома. Однако в последние дни курс валют снова медленно пошел вверх.

В 2020 году Нацбанк для стабилизации и поддержки нацвалюты КР продал на рынке $467 миллионов 150 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/396763
Теги:
банковский сектор, валюта, курс валют, Кыргызстан, Нацбанк
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