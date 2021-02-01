Каким будет февраль в Кыргызстане? Прогноз от Кыргызгидромета

По предварительному ориентировочному прогнозу Кыргызгидромета, среднемесячная температура воздуха в северных областях КР будет соответствовать климатической норме, то есть ожидается преобладание морозной погоды.

Традиционно будет немного теплее в Баткенской, Джалал–Абадской и Ошской областях. Там среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1–1,5 градуса.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха –1...–3 градуса, в предгорных районах и в Кеминской долине 4–6 мороза. Прогнозируется колебание ночной температуры от 0...–5 до –7...–12, на севере области вероятно понижение до –12...–17, днем будет от 0...+5 до +8...+13. В Кеминской долине и в предгорных районах по ночам от –2...–7 до –10...–15, днем от –3...+2 до +3...+8.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха –2...–4 градуса. Ночная температура от –1...–6 до –9...–14, дневная от –1...+4 до +7...+12.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха –1–3 градуса, на востоке –4...–6. Ночью преимущественно –3...–8, на востоке возможно понижение до –10...–15, днем от –3...+2 до +3...+8.

Ошская область. Среднемесячная температура воздуха 0...+2 градуса, в предгорных районах 0...–2. По ночам от –1...–6 до 0...+5, днем от +1...+6 до +9...+14. В предгорных районах ночью от 0...–5 до -7...–12, днем от –2...+3 до +7...+12.

Джалал-Абадская область. Среднемесячная температура воздуха –0...+2 градуса, в предгорных районах 0...–2. Ночью от –1...–6 до 0...+5, днем от +1...+6 до +9...+14. В предгорных районах ночью от 0...–5 до –7...–12, днем от –2...+3 до +7...+12 . В Токтогульском районе по ночам от –5...–10 до –4...+1, днем преимущественно +1...+6.

Баткенская область. Среднемесячная температура воздуха составит 0...+2, в предгорных районах 0...–2. По ночам от –1...–6 до 0...+5, днем от +1...+6 до +9...+14. В предгорных районах ночью от 0...–5 до –7...–12, днем от –2...+3 до +7...+12.

Нарынская область. Среднемесячная температура –10...–12 градусов, в Кочкорском районе 5–7 мороза. По ночам от –5...–10 до –14...–19, в отдельные ночи возможно понижение до –20...–25, а в Ат–Башынском районе до –24...–29. Днем от 0...–5 до –6...–11.

экскурс-бюро

Согласно данным многолетних метеонаблюдений, в феврале оттепели сменяются значительными похолоданиями, и наоборот.

За более чем вековой период метеонаблюдений рекорд февральской самой низкой температуры воздуха в Пишпеке–Фрунзе–Бишкеке принадлежит 1951 году, тогда столбик термометра 27 числа опустился до отметки 34 градуса мороза. Очень теплым оказался день 26 февраля 1963 года, когда воздух прогрелся до 25,3 градуса тепла.

Продолжительность светового дня к концу февраля в Бишкеке увеличится на 1 час 12 минут и составит 11 часов 8 минут 28 февраля.

В феврале в столице сохраняется высокая вероятность утренних туманов, в среднем 8 туманных дней в течение месяца. В так называемом "Урочище туманов", где расположен аэропорт "Манас", таких опасных дней обычно бывает еще больше.