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Лучшие знатоки русского языка оказались в Нарыне, Оше и Бишкеке

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- Александр Тузов
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Институт русского языка Кыргызско-Российского Славянского университета имени Ельцина провел дистанционную викторину "Знатоки русского языка" для учащихся 7-8-х классов средних общеобразовательных школ Кыргызстана с русским, кыргызским и узбекским языками обучения.

Лучшими знатоками великого и могучего среди школ (классов) с кыргызским и узбекским языками обучения оказались школьники Нарына и Оша. Соответственно дипломы I степени получили средняя школа № 8 имени Буйлаш уулу ( Нарын) и школа-гимназия № 8 имени Горького (Ош).

Среди школ (классов) с русским языком обучения диплом I степени получила школа-гимназия № 70 (Бишкек).

Как сообщают в Институте русского языка КРСУ, целью викторины было "стимулирование учебной деятельности учащихся, воспитание интереса к изучению русского языка, развитие творческих способностей и повышение уровня общей эрудиции школьников".

Всего в викторине приняли участие 68 команд (309 школьников), представивших все регионы республики от баткенской Кызыл-Кии до иссык-кульского Барскоона.


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URL: https://www.vb.kg/397028
Теги:
Кызыл-Кия, кыргызский язык, награда, Нарын, Ош, русский язык, школа, Бишкек, КРСУ
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