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ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК при передаче взятки

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- Мария Стрельцова
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В ходе проводимого ГКНБ расследования по факту финансовых нарушений в Духовном управлении Мусульман Кыргызстана (далее – ДУМК) было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения "Хаджа", путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

После выявления указанных финансовых операций, руководство ДУМК стало настоятельно предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме 100 тысяч долларов США за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.

9 февраля 2021 года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по ст.328 ч.3 (Дача взятки в особо крупном размере) УК КР и в тот же день с поличным при передаче взятки сотрудникам ГКНБ задержан главный бухгалтер ДУМК Ж.Б.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/397163
Теги:
ГКНБ, ДУМК, взятка
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