В Москве из-за снегопада появилась новая услуга

В Москве из-за сильного снегопада появилась новая услуга "откопать автомобиль", она обойдется в среднем в 820 рублей в час. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса "Объявления "ВКонтакте".

Так, женщины могут заказать услугу со скидкой. За помощью при раскопке автомобиля можно обратиться к строительным бригадам, они готовы выполнить эту услугу за две тысячи рублей в час. Средняя цена за расчистку снега в Москве составляет 690 рублей, очистку тропинок к подъездам - 500 рублей.

В целом востребованность услуг по уборке снега за минувшие выходные выросла в 28 раз. При этом отмечается, что спрос на услугу вырос в 15 раз в субботу, 13 февраля.

Источник: moslenta.ru