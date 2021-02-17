Нарушают ПДД, создают аварийные ситуации - рейд в Бишкеке по машинам ГБР

За прошедшую ночь 5 автомашин ГБР (группа быстрого реагирования) были водворены на специализированную стоянку сотрудниками Управления патрульной службы милиции г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рейда по выявлению технических неисправностей транспортных средств ГБР были выявлены 5 автомашин с нарушениями

- по статье 122-ч.1 Кодекса о нарушениях КР (Управление транспортным средством лицом без водительского удостоверения соответствующей категории или регистрационного документа на транспортное средство),

- по статье 129-ч.2 Кодекса о нарушениях КР (Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы транспортных средств оперативных служб или установлены специальные звуковые и световые сигналы либо нанесены различного вида надписи, рисунки, фотографии),

- по статье 31-1-ч.8 Кодекса о нарушениях КР (за не уплату штрафов по проекту "Безопасный город") водворены на специализированную стоянку.

В УПСМ напоминают, что согласно Постановлению правительства от 5 ноября 1999 года №610, устанавливать спецсигналы допускается только на автомобили следующих ведомств:

пожарной охраны;

милиции;

скорой медицинской помощи;

инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов;

военной автомобильной инспекции и ведомственных служб безопасности движения;

аварийных: военизированных горноспасательных частей;

служб предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях.

Из этого следует, что водители не обязаны уступать дорогу автомобилям ГБР охранных агентств.

Запрещается установка синих проблесковых маячков на автомобили ГБР. Сотрудники отдела технического надзора Управления патрульной службы милиции устраняют незаконно установленные спецсигналы.

Отмечается, что в 2020 году было зарегистрировано 8 случаев дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием автомашин ГБР были приняты соответствующие меры в отношении водителей, составлены протоколы согласно Кодекса о нарушениях КР, автомашины были водворены на специализированную стоянку.