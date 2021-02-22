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Жители и гости Бишкека, запомните эти номера!

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- Мария Стрельцова
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Столичные поликлиники работают в штатном режиме, сообщает мэрия столицы, и убедительно просит бишкекчан не заниматься самолечением.

"Очень важно чтобы пациенты обращались к своему семейному доктору ЦСМ. Если вдруг вы чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться и с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь", - отметили в мэрии.

Найдите своего семейного доктора. Актуальные телефоны доверия ЦСМ:

ОЦСМ Ленинского района: 0990 888030; 0312 644542

ЦСМ № 2: 0990 888028; 0312 210357

ЦСМ № 11: 0990 888029; 0312 311060

ЦСМ № 12: 0990 888031; 0312 211732

ЦСМ № 13: 0990 888032; 0312 657388

ЦСМ № 17: 0990 888033; 0312 551106

ОЦСМ Октябрьского района: 0990 888036; 0312 570291

ЦСМ № 15: 0990 888015; 0312 426962

ЦСМ № 18: 0990 888035; 0312 568233

ЦСМ № 19: 0990 888019; 0312 571367

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071; 0312 325232

ЦСМ № 7: 0990 888072; 0312 662044

ЦСМ № 14: 0990 888073; 0312 678274

ЦСМ № 16: 0990 888074; 0312 541309

ОЦСМ Свердловского района: 0701 103002; 0312 635123

ЦСМ № 4: 0701 103001; 0312 434007

ЦСМ № 8: 0701 103003; 0312 433907

ЦСМ № 9: 0701 103004; 0312 368830

ЦСМ № 10: 0701 103007; 0312 387814


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URL: https://www.vb.kg/397631
Теги:
ЦСМ, Бишкек, врачи
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