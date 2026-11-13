Проверка самолёта S7 Airlines в аэропорту "Манас" не выявила угроз

В Международном аэропорту "Манас" завершена проверка самолёта авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Бишкек. Взрывчатых веществ и других опасных предметов на борту не обнаружено. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По её данным, специалисты тщательно обследовали воздушное судно. Багаж и ручная кладь пассажиров также прошли дополнительную проверку, после чего были возвращены владельцам.

В настоящее время самолёт готовится к дальнейшему вылету. Все необходимые мероприятия были проведены с участием служб аэропорта и соответствующих государственных органов.

Международный аэропорт "Манас" продолжает работу в штатном режиме.