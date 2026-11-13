Погода
$ 87.55 - 87.85
€ 97.10 - 98.10

В аэропорту "Манас" проверяют сообщение о минировании самолёта

581  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Международном аэропорту "Манас" проверяют самолёт авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Все 158 пассажиров эвакуированы. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По его данным, воздушное судно благополучно приземлилось сегодня, 13 ноября, в 17:24. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

В соответствии с требованиями авиационной безопасности самолёт разместили на удалённой стоянке, вдали от пассажирского терминала и других воздушных судов.

Пассажиров оперативно эвакуировали, а багаж, ручную кладь и личные вещи временно оставили на борту.

В настоящее время кинологи со служебными собаками обследуют самолёт на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

После завершения проверки специалисты дополнительно досмотрят багаж и ручную кладь. Если угроза не подтвердится, вещи вернут пассажирам.

На месте работают соответствующие службы аэропорта. Ситуация находится под контролем.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463079
Теги:
бомба, Россия, Бишкек, самолеты, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  