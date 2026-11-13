В аэропорту "Манас" проверяют сообщение о минировании самолёта

В Международном аэропорту "Манас" проверяют самолёт авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Все 158 пассажиров эвакуированы. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По его данным, воздушное судно благополучно приземлилось сегодня, 13 ноября, в 17:24. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

В соответствии с требованиями авиационной безопасности самолёт разместили на удалённой стоянке, вдали от пассажирского терминала и других воздушных судов.

Пассажиров оперативно эвакуировали, а багаж, ручную кладь и личные вещи временно оставили на борту.

В настоящее время кинологи со служебными собаками обследуют самолёт на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

После завершения проверки специалисты дополнительно досмотрят багаж и ручную кладь. Если угроза не подтвердится, вещи вернут пассажирам.

На месте работают соответствующие службы аэропорта. Ситуация находится под контролем.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.