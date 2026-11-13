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Очередные обещания удвоить вложения закончились уголовным делом

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В Бишкеке сотрудники милиции задержали 62-летнюю гражданку, подозреваемую в организации финансовой пирамиды под названием "BITEVOLUTION". Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По её данным, в ноябре 2026 года в милицию обратились граждане с заявлениями в отношении организаторов вышеназванной компании, деятельность которой, предположительно, имела признаки финансовой пирамиды.

Заявители рассказали, что организаторы компании обещали им высокую прибыль и удвоение вложенных средств. Однако после получения денег не выполнили обязательства и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221 "Организация финансовых пирамид" УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали одну из основных фигуранток дела, К.Г.Э., 1964 года рождения.

Задержанную водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время проверяется её возможная причастность к аналогичным преступлениям. Также продолжаются мероприятия по установлению других лиц, которые могли быть связаны с деятельностью компании.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий организаторов "BITEVOLUTION", а также располагающих информацией по делу обращаться по телефону +996 505 131 113 или 102.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/463076
Теги:
задержание, финансовая пирамида, Бишкек, деньги, женщины, милиция
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