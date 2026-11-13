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В Боомском ущелье троих охотников оштрафовали на 63,5 тысячи сомов

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В Боомском ущелье Чуйской области выявили троих граждан, нарушивших правила охоты. Общая сумма наложенных штрафов и предъявленных требований о возмещении ущерба составила 63 500 сомов.

Нарушение выявили сотрудники группы "Барс" организации NABU Кыргызстан совместно с егерем Кеминского района и специалистами по охоте Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По данным организации, во время рейда в урочище Суулуу-Терек установлено, что трое граждан нарушили правила охоты. Каждому из них назначили штраф в размере 12 500 сомов. Общая сумма штрафов составила 37 500 сомов.

Кроме того, выяснилось, что охотники отстрелили кекликов сверх установленной нормы. За причинённый природе ущерб им предъявили требования о возмещении на общую сумму 26 тысяч сомов.

В рамках природоохранных мероприятий оперативная группа совместно с сотрудниками государственных экологических учреждений также провела пятидневные рейды в Ак-Талинском и Ат-Башинском районах Нарынской области. В ходе проверок проводилась разъяснительная работа.


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URL: https://www.vb.kg/463071
Теги:
охота, рейд, экология, Боомское ущелье
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