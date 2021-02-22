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ГКНБ: Информация о захвате кыргызстанцев в качестве заложников – это фейк

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- Оксана Гут
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Пресс-служба ГКНБ КР заявляет, информация о захвате кыргызстанцев в качестве заложников – это фейк.

"Распространяемая в соцсетях информация о якобы задержании таджикскими силовиками граждан КР и удержании их в качестве заложников не соответствует действительности и является фейковой", - сообщают в ведомстве.

В ГКНБ напоминают, что 16 февраля 2021 года 5 граждан Кыргызской Республики были задержаны на территории Таджикистана за нарушение государственной границы при попытке нелегального вывоза с территории Таджикистана 900 кг металла, 2 голов крупнорогатого и 3-х голов мелкорогатого скота.

В отношении данных граждан таджикская сторона проводит следственные мероприятия. В настоящее время проводятся переговоры по их возвращению в Кыргызстан.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная", - подчеркивают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/397634
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, задержание, социальные сети, Таджикистан, Кыргызстан, фейк
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