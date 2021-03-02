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Камчы Кольбаева отпустили под подписку о невыезде

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- Екатерина Улитина
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Камчы Кольбаева (Камчы Асанбек) будет во время следствия находится под подпиской о невыезде. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 2 марта, принял Бишкекский городской суд.

Отметим, ранее Первомайский районный суд принял решение продлить арест в отношении Кольбаева до 22 марта. Адвокаты обжаловали данное решение в Городском суде Бишкека, который принял решение применить меру пресечения не связанную с ограничением свободы.

Камчыбек Кольбаев задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в организации преступной группировки.


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URL: https://www.vb.kg/397963
Теги:
Камчы Кольбаев, суд, Кыргызстан, Арест
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