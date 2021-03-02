Камчы Кольбаева отпустили под подписку о невыезде

Камчы Кольбаева (Камчы Асанбек) будет во время следствия находится под подпиской о невыезде. Решение об изменении меры пресечения сегодня, 2 марта, принял Бишкекский городской суд.

Отметим, ранее Первомайский районный суд принял решение продлить арест в отношении Кольбаева до 22 марта. Адвокаты обжаловали данное решение в Городском суде Бишкека, который принял решение применить меру пресечения не связанную с ограничением свободы.

Камчыбек Кольбаев задержан сотрудниками ГКНБ по подозрению в организации преступной группировки.