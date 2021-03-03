ГКНБ дал разъяснения по поводу освобождения из-под ареста Камчы Кольбаева

ГКНБ КР дал разъяснения по поводу изменения меры пресечения в отношении Камчы Асанбек (Кольбаева).

В ведомстве напоминают, что 22 октября 2020 года в рамках уголовного дела по факту организации преступного сообщества был задержан криминальный авторитет Камчы Асанбек и решением суда в отношении него была избрана мера пресечении в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей был продлен до 22 марта 2021 года.

В ходе следствия сторона защиты подозреваемого внесла апелляционную жалобу об изменении меры пресечения. Так, 2 марта 2021 года судебной коллегией Бишкекского городского суда, с учетом доводов стороны защиты и имеющихся обстоятельств дела, жалоба адвокатов была удовлетворена и в отношении Камчы Асанбек мера пресечения изменена на подписку о невыезде за пределы места жительства, то есть города Чолпон-Ата Иссык-Кульского района. Контроль за соблюдением взятого обязательства возложена на ГКНБ КР.

"При этом, со стороны следственного органа ему разъяснено, что в случае нарушения указанной подписки, в отношении него будет применена более строгая мера пресечения", - отмечают в ГКНБ.

В ведомстве сообщают, что в рамках расследуемого ГКНБ КР другого уголовного дела в отношении Камчы Асанбека по факту легализации преступных доходов, сумма которых составляет более 250 млн сомов, со стороны родственников последнего на депозитный счет внесено 49,6 млн сом.

"В рамках расследования предпринимаются действенные меры по возврату в бюджет государства оставшейся части незаконных доходов до окончания срока следствия, то есть до конца апреля 2021 года. ГКНБ своевременно доведет до общественности о результатах расследования вышеуказанных уголовных дел и примет предусмотренные законом меры в случае ненадлежащего поведения со стороны криминального авторитета Камчы Асанбека", - говорится в сообщении.