В Бишкеке участились случаи езды на автомобилях с подложными номерами

Патрульная служба предупреждает об ответственности за управление автомобилем с подложными номерными знаками.

В последнее время, по данным пресс-службы УПСМ, на территории г. Бишкек участились случаи езды на автомобилях с подложными номерами. Некоторые водители используют поддельные госномера, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД, так как подложки не позволяют системе "Безопасного города" автоматически выписывать постановления.

Отмечается, что когда сотрудники УПСМ выявляют авто с поддельным номером, автомашина водворяется на штрафстоянку, а водителя передают следственно-оперативной группе УВД одного из районов Бишкека, в результате органы дознания УВД согласно статьи 173 Кодекса о Проступках Кыргызской Республики проводят досудебное производства и направляют дело в судебные органы.

Сейчас за езду с подложным или поддельным государственным регистрационным номерным знаком водителей АМТС оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч сомов. При этом за подделку госномера нарушителю грозит штраф от 30 до 60 тысяч сомов.

Подлинность госномера можно проверить через сервис Carcheck, однако следует учесть, что там отображаются не все автономера. Существуют оперативные номерные знаки, сведения о которых отсутствуют, так как они закреплены за спецслужбами.

В связи, с чем столичная патрульная служба милиции призывает всех граждан не нарушать законодательство КР в случае обнаружения преступления, проступка или нарушения, звонить по следующим номерам: дежурная часть УПСМ - 0312 530 181, 0312 532-233, WhatsApp - 0509 102 122 и 102.