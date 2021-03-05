Госдеп США увеличил вознаграждение за информацию о Камчы Кольбаеве

Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая способствует аресту Камчы Кольбаева до $5 млн. Ранее вознаграждение составляло $1 млн.

Отмечается, что награду предлагают за данные о финансовых и иных нарушениях Кольбаева, которые приведут к его аресту.

В сообщении Госдеп отмечает, что Камчы Кольбаев признан в США лидером самой влиятельной преступной группировки в Кыргызстане и был "коронован" как вор в законе преступными лидерами в России. В июне 2011 года администрация Барака Обамы определила Колбаева как крупного иностранного торговца наркотиками.

Награда предоставляется в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью Государственного департамента. С момента создания 75 транснациональных преступников и крупных торговцев наркотиками были привлечены к ответственности в соответствии с этой программой и Программой вознаграждений за борьбу с наркотиками (NRP). Департамент выплатил более 130 миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию, ведущую к задержаниям.

Госдепартамент опубликовал контакты по которым можно сообщить о имеющейся информации: +1 202-643-0383 (WhatsApp, Telegram и Signal). Физические лица также могут передать информацию в ближайшее посольство или консульства США, либо отправить письмо по электронной почте Kolbayev_Tips@usdoj.gov. Госдеп США обещает конфиденциальность всем заявителям.