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Похитили мужчин и избили. Задержан последний подозреваемый - член ОПГ

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- Оксана Гут
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Оперативники УБОП СКМ МВД задержали подозреваемого в похищении людей и хулиганстве, сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце января текущего года в Бакай-Атинском районе четверо лиц азиатской внешности приехали в ночное время в одно из сел к местному

жителю, где, применив физическую силу, насильно усадили двух мужчин в автомашину марки "Toyota" и вывезли в безлюдную местность. Злоумышленники из хулиганских побуждений избили их и нанесли им телесные повреждения.

Данный факт противоправного деяния был зарегистрирован в ЕРПП, ОВД Бакай-Атинского района Таласской области проводит досудебное

расследование по статьям 170 "Похищение человека" и 266 "Хулиганство" УК Кыргызской Республики.

В ходе расследования органами внутренних дел были установлены четверо мужчин в возрасте от 28 до 31 лет, причастные к данному факту. В результате принятых мер были задержаны и заключены под стражу трое граждан 1990 года рождения. Один из подозреваемых скрылся.

В феврале 2021 года милиция объявила в розыск гражданина М.М. 1993 года рождения, причастного к вышеуказанному преступлению.

К оперативно-следственным мероприятиям подключились оперативники Службы криминальной милиции МВД. Проводилась необходимая работа, направленная на установление местонахождения и задержание разыскиваемого гражданина.

12 марта сотрудники 3-го управления (УБОП) СКМ МВД при силовой поддержке бойцов ОСО ПСН МВД провели операцию по задержанию

разыскиваемого лица. Задержание гражданина М.М. 1993 года рождения проведено в районе автовокзала, подозреваемый доставлен в следственные органы. По данным Службы криминальной милиции задержанный ранее судим, состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/398414
Теги:
задержание, похищение, уголовная ответственность, хулиганство, Кыргызстан, МВД
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