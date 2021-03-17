Индекс качества воздуха (AQI) предлагают внедрить в Кыргызстане

Экоактивисты предложили официально внедрить систему индекса качества воздуха (AQI). С такой идеей сегодня выступили представители экологического молодежного движения MoveGreen на круглом столе с участием экспертов, представителей государственных органов и гражданского общества.

Глава экологического молодежного движения MoveGreen Мария Колесникова рассказала VB.KG, что в ряде стран система AQI давно используется для информирования населения.

- Цветовая шкала - простой и доступный способ объяснить людям, насколько безопасен воздух в городе. На основании этих данных кыргызстанцы смогут принимать решения, связанные с минимизацией вреда для своего здоровья. Например, стоит ли проветривать квартиру, если уровен концентрации вредных частиц высок, выходить ли при таких показателях на пробежку и надевать ли маску. В Кыргызстане на официальном уровне система AQI пока не используется, только проводится мониторинг концентрации вредных частиц и PM, - отметила она.

В ходе круглого стола участники сделали обзор законодательства КР, регулирующего управление качеством воздуха, обсудили трудности и проблемы, которые могут возникнуть в процессе внедрения индекса качества воздуха (AQI) на оцифиальном уровне.

- В принципе, мы сумели определиться, кто (представители каких государственных органов - авт.) должны быть в рабочей группе по этому вопросу. Поскольку на мероприятии не присутствовали лица, принимающие решения, конкретные сроки создания рабочей группы обозначены не были. Однако участники сошлись на том, что эту группу должен инициировать госорган, который в нынешнем составе правительства отвечает за охрану окружающей среды. Так что нам еще престоят переговоры с чиновниками, - сообщила Мария Колесникова.

Отметим, на этой неделе MoveGreen презентовал анализ качества воздуха в зимние месяцы. Экологи пришли к выводу, что весь декабрь 2020 и январь 2021 бишкекчане дышали небезопасным для здоровья воздухом.

Для того, чтобы узнать, каким было качество воздуха в столице в зимний период 2020-2021, экологи проанализировали среднесуточные концентрации (декабрь 2020 - февраль 2021) твердых частиц РМ 2,5 из двух источников: датчик, установленный MoveGreen на ул. Московская/Уметалиева и станция посольства США.

Цель анализа - определить количество дней, превышающих суточные нормативы Кыргызстана (КР), и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по твердым частицам РМ 2,5, где среднесуточная концентрация не должна превышать 35 мкг/м3 и 25 мкг/м3, соответственно. В ходе анализа данных мы получили следующие результаты:

- В декабре, несмотря на то, что датчик и мониторинговая станция качества воздуха расположены в разных районах города, среднесуточные концентрации РМ 2,5 были выше нормативов КР и ВОЗ в течение всего месяца на обеих станциях, и ежедневное превышение составляло от 1,5 до 11 раз. Мониторинг качества воздуха проводился ежедневно, за исключением трех дней на станции посольства США.

- Данные за январь, показали схожие результаты, т.е. качество воздуха в январе также превышало нормативы ВОЗ на обеих станциях, кроме одного дня на станции посольства США и превышало нормативы КР, кроме одного дня в районе ул. Московской и трех дней в районе посольства США. Превышение в зависимости от дня колебалось от 1,5 до 16 раз. Измерения РМ 2,5 проводились каждый день за исключением трех дней на ул. Московской и одного дня в районе посольства США.

- Среднесуточные концентрации РМ 2,5 в феврале превышали нормативы, рекомендованные ВОЗ на обеих станциях от 1,5 до 4 раз более 15 дней. На ул. Московской и в районе посольства США превышение нормативов КР составило 15 и 12 дней, соответственно. Две мониторинговые станции по техническим причинам несколько дней не показывали данные: на ул. Московской - 8 дней и на станции посольства США - 4 дня.

Анализ среднесуточных концентраций РМ 2,5 зимнего периода 2020-2021 показал, что декабрь и январь были самыми загрязненными с превышением нормативов ВОЗ от 1,5 до 16 раз. Общее количество дней, с превышением рекомендаций ВОЗ за зимний период на ул. Московской и в районе посольства США составило 76 из 79 или 96 процентов и 75 из 82 или 91 процент, соответственно.

Таким образом, бишкекчане более 90 процентов зимнего периода 2020-2021 дышали опасным для здоровья воздухом.