"Миссис Кыргызстан – 2021" Бактыгуль Маганбетова хочет стать косметологом

В интервью корреспонденту "ВБ" победительница конкурса "Миссис Кыргызстан - 2021" Бактыгуль Маганбетова рассказала, что решилась поучаствовать в конкурсе красоты, потому что хотела почувствовать себя красивой, привлекательной женщиной и найти новых подруг.

- Я заведую пекарней, коллектив у нас в основном мужской, производство тяжелое. Работаем по ночам, чтобы к утру во всех магазинах был наш свежий, вкусный хлеб. И мне кажется, что в последние годы я забыла, что такое женственность, нежность и легкость. В характере появились жесткие нотки. И когда мне знакомые начали отправлять информацию об этом конкурсе, решила принять участие. Муж и дети меня поддержали, - говорит Бактыгуль Маганбетова.

Бактыгуль 35 лет, по специальности она экономист. Но с 20 лет помогала маме в пекарне. Мыла полы, готовила оборудование к работе. Потом стала администратором, а сейчас мама передала бразды правления дочке. Также женщину интересует косметология. Ее сестра работает в бьюти-индустрии и она хотела бы ей в этом помогать. А потому сейчас учится в медицинском колледже на факультете сестринского дела.

Самым сложным для красавицы в конкурсе, как, оказалось, было дефилировать на каблуках. В повседневной жизни она их не носит и предпочитает красивым туфлям на высокой шпильке удобные и практичные.

Победительница конкурса уверяет, что среди участниц не было жесткой конкуренции, наоборот, красавицы поддерживали друг друга и искренне радовались чьим-то успехам.

- Часто слышала, что победы в таких конкурсах покупаются, уверяю, что никакого подкупа не было. Я очень удивилась, что выиграла. И обрадовалась, конечно. Помню, стояли с первой вице-миссис Региной и держались за руки, потом объявили, что у нее второе место, надели ей корону и ленту. Но я не сразу поняла, что единственная стою на сцене без ленты и подарков. Смотрю, а на подиуме установлены фейерверки, которые еще не загорелись. Мои родные и коллеги, которые болели за меня в зале, уже все поняли, хлопали и скандировали мое имя. А я все еще не понимала, что корона победительницы досталась мне, - вспоминает красавица. - На следующий день после конкурса прочла в соцсетях комментарии, что победительница - не эталон красоты. Организаторы перед финалом сказали нам ярко накраситься, чтобы зрителям из зала хорошо были видны наши лица. В салоне мне сделали укладку, подчеркнули глаза и губы. Обычно я так не крашусь, и потому было непривычно. А к критике отношусь спокойно. Всем не угодить. Пусть придут, познакомятся лично, увидят, какая я в жизни, может быть, изменят свое мнение обо мне.

Бактыгуль призналась, что не раз общалась к услугам косметолога, были и неудачные процедуры. Например, делала ботокс, чтобы предотвратить появление мимических морщинок. Но поняла, что после этих инъекций мимика становится не естественной и ей это не идет.

- Если женщина чем-то недовольна в своей внешности, например, губы тонкие, а она мечтает о пухлых, то почему бы и не исправить этот дефект? Главное, чтобы она чувствовала себя гармонично и сама себе нравилась. Когда меня спрашивают, как я себя поддерживаю в форме, то отвечаю, что повезло с генетикой. И это правда. Спортом никогда не занималась всерьез. И строгими диетами себя не изнуряю. Но предпочитаю, есть больше овощей и фруктов, а в теплое время года езжу на велосипеде и хожу на стрейчинг.

В конце года в Республике Корея должен состоятся международный конкурс "Миссис Вселенная", в котором Маганбетова примет участие. Бактыгуль надеется, что ей удастся взять с собой детей, ведь они так увлечены корейским музыкальным жанром K-pop. Ну а она уже начала готовиться к такому важному событию.