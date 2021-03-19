Путин Байдену: До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC News, считает ли он российского лидера "убийцей". В ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя глава Россий отметил, что люди зачастую склонны транслировать собственные качества на других и затем отталкиваться от этого при оценке их действий.

"Когда мы оцениваем других людей или даже другие государства, другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало. В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и, из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще", - заявил президент РФ.

"Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток", - добавил Путин.

По его словам, поведение американского истеблишмента во многом обусловлено тем, в каких условиях "складывалось его сознание". Президент пояснил, что освоение американского континента колонистами было связано с истреблением индейских племён, после чего был продолжительный период рабовладения - и в итоге правящий класс в США взял на вооружение подобные методы при выстраивании как внутренней, так и внешней политики.

"Освоение европейцами Американского континента было связано с истреблением местного населения... с прямым геноцидом индейских племён. Затем последовал очень жёсткий, большой, тяжёлый период рабства, рабовладения, очень жестокий. И всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединённых Штатов. Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter? До сих пор афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс США решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы", - рассказал глава государства.

Он также напомнил, что США остаются единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Причём сделано это было в отношении неядерного государства и без военной необходимости: "Это было прямое истребление гражданского населения".

"Почему я об этом говорю? Потому что знаю, что Соединённые Штаты, руководство США в целом настроены иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США, и на их условиях. Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя", - подчеркнул президент.

Источник: russian.rt.com