Кыргызстанцы отличились на международном турнире по самбо в Москве

Самбисты из различных стран приняли участие в Кубке мира "Мемориал Анатолия Харлампиева", который проходил в Москве 25 – 26 марта. Хорошие результаты на нем продемонстрировали и спортсмены из Кыргызстана, завоевавшие в общей сложности девять медалей.

В прежние годы этот турнир всегда пользовался большим интересом у болельщиков, но в текущем году из-за пандемии коронавируса его пришлось провести с ограничениями по количеству зрителей. Также было сокращено и количество иностранных участников, так как границы многих стран по-прежнему остаются закрытыми

"Рассчитывать, что соревнования пройдут в полном объеме, конечно, не приходится, так как в других странах еще наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Так, некоторые государства еще не открыли свои границы, а другие - не запустили свои внутренние спортивные соревнования. Но, несмотря на это, на мой взгляд, Кубок мира пройдет хорошо", - такой прогноз делал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В результате на один из самых престижных турниров весны в российской столице собрались 300 спортсменов из 16 государств. Разыгрывались медали в семи (вместо прежних девяти) категориях в трех видах - у женщин, мужчин и в боевом самбо. В активе российских самбистов - 12 золотых медалей, на втором месте в командном зачете - сборная Узбекистана, на третьем – Кыргызстана. В женском зачете также первое место заняла российская команда, представительницы Казахстана стали вторыми, а белорусские самбистки – третьими. В боевом самбо лучший результат показала сборная России, на второй строчке – команда Казахстана, на третьем – сборная Узбекистана.

Золотые медали помимо хозяев выигрывали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Так, золото завоевал кыргызстанец Азат Аманбеков, выступивший в соревнованиях по спортивному самбо в весовой категории 58 килограммов. В активе кыргызских спортсменов также три серебряные и пять бронзовых медалей.

Анатолий Харлампиев - один из трех основателей самбо. Внук кулачного бойца и сын боксера, 1906-го года рождения, он начал тренироваться у ближайших родственников с первых лет жизни. Формировал самбо, отбирая все лучшее из многих видов единоборств. И первый учебник по самбо тоже принадлежит ему. Во многом благодаря Харлампиеву в 1938 году этот вид спорта получил официальное признание в СССР, а после войны и во многих странах. В 1980-м, уже после ухода основоположника, был проведен первый "Мемориал Харлампиева". В 2012 - 38-й, который и стал международным, получив статус этапа Кубка мира.