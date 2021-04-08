Убийство похищенной девушки. Глава ГУВД не намерен подавать в отставку

Глава ГУВД Бишкека не намерен подавать в отставку в связи с убийством молодой девушки ее похитителем. Об этом он заявил на пресс-конференции 8 апреля.

Бакыт Матмусаев сказал, что доведет это дело до конца. А внутренняя служба МВД уже начала расследование.

"Была бы моя воля, я бы применил оружие при задержании таких преступников. Но мы должны работать в рамках закона. Я как офицер, отец дочерей против такой традиции как ала качуу. Злости не хватает на такие преступления. Прошу прощения и выражаю соболезнования родителям погибшей. Заявляю, что все виновные понесут жесткое наказание в рамках закона", - сказал Матмусаев.

Напомним, 27-летнюю К.А. похитили 5 апреля примерно в 7.00 часов в Бишкеке. Похищение попало на камеры видеонаблюдерия. 7 апреля на поле в селе Арашан Чуйской области в машине девушка была обнаружена убитой. Вместе с ней находился ее похититель. Он, по предварительным данным, нанес себе смертельные ножевые раны.

Вечером 7 апреля был задержан подозреваемый Р.А. 1992 года рождения - один из соучастников похищения. Он водворен в ИВС.