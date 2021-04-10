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В Якутии кыргызстанца заподозрили в религиозном радикализме

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- Евгений Денисенко
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Управление ФСБ по Республике Саха (Якутия) завершило расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызстана. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма в сети интернет").

Как сообщается, следствие установило, что этот 20-летний мужчина "разделяет идеологию радикального ислама".

"Его к совершению противоправного деяния подтолкнула неприязнь к представителям иных конфессий и мусульманам, исповедующим традиционные течения ислама. Он размещал на личной странице в социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность террористических организаций", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что следственное подразделение УФСБ собрало достаточную доказательную базу вины фигуранта уголовного дела.

Выступая на недавнем заседании коллеги МВД РФ, Владимир Путин призвал самое серьёзное внимание уделить борьбе с экстремизмом". "Прошу жёстко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов", - заявил президент России.


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URL: https://www.vb.kg/399453
Теги:
Россия, терроризм, Кыргызстан, уголовное дело
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