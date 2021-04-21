Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Обращение Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины, сообщает издание meduza.io.

Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Также Зеленский обратился к жителям Украины, заверив их, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но не начнет их первой.

Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. <…> Хочет ли Украина войны? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Кроме того, Зеленский заявил, что западные партнеры Украины "прекрасно видят истинные мотивы России", готовы вводить против РФ санкции и финансово поддерживать Украину. В то же время, добавил Зеленский, стране может понадобиться "значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность".