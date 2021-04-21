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Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса"

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Обращение Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины, сообщает издание meduza.io.

Вчера и сегодня на заседаниях советников "Нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Также Зеленский обратился к жителям Украины, заверив их, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но не начнет их первой.

Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. <…> Хочет ли Украина войны? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Кроме того, Зеленский заявил, что западные партнеры Украины "прекрасно видят истинные мотивы России", готовы вводить против РФ санкции и финансово поддерживать Украину. В то же время, добавил Зеленский, стране может понадобиться "значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность".


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URL: https://www.vb.kg/399906
Теги:
Владимир Путин, Россия, Украина
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