Игровой вопрос. Деньги олигархов, казино в селе Ленинское и риски закона

Депутаты ЖК одобрили законопроект об открытии игорной зоны с казино в Тамчы. И хотя мнения нардепов по этому поводу разделились на "за" и "против", большая часть экспертов считает, что создание такой игровой зоны благоприятно скажется на притоке денег в бюджет страны. Самое главное, чтобы она была закрыта для кыргызстанцев. Ведь основной причиной ликвидации казино в Кыргызстане 9 лет назад стало увеличение случаев проигрывания простыми гражданами недвижимости и последних денег.

21-но и 55-ть

Напомним, деятельность казино и игровых автоматов в КР оказалась под запретом с 1 января 2021 года. Тогда депутаты ЖК единогласно приняли законопроект, запрещающий деятельность игорного бизнеса на территории страны.

Инициатором изменения законопроекта "О запрете игорной деятельности в КР" тогда стал депутат от партии "Ар-Намыс" Бакытбек Джетигенов.

Примечательно, что на тот момент в КР официально работали и имели лицензии 21 казино и 55 игровых клубов.

Интересно, что за ограничение и жесткий контроль таких заведений в стране выступила на тот момент глава КР Роза Отунбаева. Она заявила, что "ловцы счастья" из Казахстана, России и даже Белоруссии, где на ведение игорного бизнеса вне определенных зон наложен запрет, приезжают именно в Кыргызстан.

"К великому сожалению, наша страна фактически стала островком азартных игр в Центральной Азии. Деятельность казино "пагубно" влияет на общество. Единственный аргумент, который приводят владельцы казино, это отчисления налогов в бюджет государства", - сказала тогда Роза Отунбаева.

Но закон был принят, и в КР на 9 лет подобные игровые зоны оказались под запретом.

В Казахстане под запрет подпадает, согласно статье 6 части 2 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе", электронное казино и интернет-казино. Однако игорный бизнес в целом не запрещен, но прописаны жесткие критерии играющих в таких зонах и букмекерских конторах.

Игровой доход

Поэтому, ряд отечественных экспертов считают, что если мы откажемся от такой возможности получения немалого дохода, он уйдет в соседний Казахстан, Китай или Узбекистан. Тем более, в первом и последнем задумываются о перспективе открытия крупных игровых зон, а в КНР и вовсе они давно существуют.

По словам президента Ассоциации туризма "Шелковый путь" Владимира Комиссарова, идея о создании такой зоны в КР хорошая. Просто ее надо правильно реализовать законодательно.

- Об этом мы говорили давно. Когда казино убирали из КР, мы поддержали инициативу, но отмечали, что часть игорного бизнеса в КР все же должно остаться. Просто надо ограничить возможность посещения таких заведений нашими гражданами. Также мы неоднократно предлагали сделать одну-две игорных закрытых зоны на Иссык-Куле с определенным контролем и условиями. И еще одну - на границе с РК в районе села Ленинское Чуйской области. Пусть даже в виде пилотного проекта. Тем более, в республике найдутся инвесторы, кто будут готовы вложить немалые деньги в строительство подобной зоны, - отметил VB.KG Комиссаров.

Но здесь, по мнению эксперта, нужен правильный подход.

- Выделяется какой-то участок земли, либо под СЭЗ, либо на территории СЭЗ создается игорный блок. Землю под него можно продать на аукционе. Уверен, выкупят лоты даже по большой стоимости. Ведь бизнес понимает, насколько большая будет прибыль. Но нужна хорошая налоговая политика. Проработать это в виде определенных платежей, которое бы ввело правительство своим постановлением. И затем собирать доход в казну страны, - пояснил Комиссаров.

Что касается туризма, то большого притока создание таких зон не даст, но в бюджет страны денег оттуда может идти немало.

- Это и казахстанские игроки, игроки с Индии, Пакистана, которые приезжают к нам, китайские туристы. Тем более, поиграть в такие закрытые игровые зоны будут идти не нищие игроки, которые проигрывали в казино последние семейные деньги, а богатые туристы или олигархи. Ведь зона будет закрытой. На Иссык-Куле вообще две можно подобные зоны построить, чтобы было удобнее ездить из разных концов страны, - подчеркнул Владимир Комиссаров.

Другой вопрос, добавил эксперт, что надо быть осторожным и подходить к этому внимательно. Так как страна наша очень коррумпирована. А значит, нужен жесткий контроль, чтобы все это не превратилось в коррупционную кормушку.

Ненародные избранники...

А вот политолог Азамат Темиркулов настроен скептически относительно будущего подобной зоны в КР. По его словам, в этом вопросе власти должны придерживаться одного единственного правила – мнение народа.

- Не мнение 120 человек в ЖК, и тем более, их меньшинства в парламенте – инициаторов. Сегодня есть хорошие технологии, которые позволяют узнать мнение практически каждого гражданина. Используя их, необходимо было поинтересоваться, хотят ли этого наши граждане? Плюс ко всему, должно было быть какое-то исследования о перспективах такой игровой зоны. Инициаторы должны были опираться на него. Должно было быть четко прописано какие плюсы, минусы, суммы дохода в бюджет все это принесет, подкрепленные необходимыми расчетами. Простые граждане не должны догадываться об этом. Но со стороны депутатов я таких обоснованных данных не слышал. Важно и то, какие минусы за этим кроются в отношении безопасности, социально сферы. Тем более, уровень нравственности падает в стране. Как эти зоны отразятся на подрастающем поколении? Но, к сожалению, ничего этого сделано не было, - подчеркнул VB.KG Азамат Темиркулов.