Сотрудниками СПЭНМ МВД КР выявлен канал организации незаконной миграции

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики выявлен канал организации незаконной миграции граждан КР за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, должностные лица одной из частных агентств занятости, не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана за пределами страны, оказывали свои услуги гражданам КР для незаконного их выезда в Турцию и РФ.

"В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски по адресу агентства, в результате которых были добыты доказательства о незаконной деятельности по отправке граждан за рубеж на протяжении одного года.

Установлено, что граждане были информированы о деятельности частного агентства занятости посредствам интернета и социальных сетей, которым были обещаны хорошие условия и высокий заработок.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 (Организация незаконной миграции) КоП КР, по которому предъявлено уведомление о подозрении руководителю агентства гражданину Ж.Э".