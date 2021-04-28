Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 101.82 - 103.32

Сотрудниками СПЭНМ МВД КР выявлен канал организации незаконной миграции

248  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики выявлен канал организации незаконной миграции граждан КР за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, должностные лица одной из частных агентств занятости, не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана за пределами страны, оказывали свои услуги гражданам КР для незаконного их выезда в Турцию и РФ.

"В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий были проведены обыски по адресу агентства, в результате которых были добыты доказательства о незаконной деятельности по отправке граждан за рубеж на протяжении одного года.

Установлено, что граждане были информированы о деятельности частного агентства занятости посредствам интернета и социальных сетей, которым были обещаны хорошие условия и высокий заработок.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 (Организация незаконной миграции) КоП КР, по которому предъявлено уведомление о подозрении руководителю агентства гражданину Ж.Э".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400211
Теги:
МВД, миграция, Кыргызстан, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  