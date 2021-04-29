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Конфликт на границе. В селах Баткенской области введен режим ЧС

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- Оксана Гут
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В селах Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Баткенской области.

В частности, в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском сельских округах введен режим ЧС. Местных жителей эвакуируют из зоны конфликта. Трасса Ош - Баткен - Исфана в районе местности Торт-Кочо перекрыта.

Ранее сообщалось, что губернатор Баткенской области Кыргызстана Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода ведут переговоры о стабилизации ситуации.

Напомним, сегодня утром примерно в 05.45 граждане Таджикистана открыли стрельбу по войсковой части, расположенной в селе Кок-Таш Баткенского района. Ранее между жителями приграничного района произошел конфликт. По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство по ст. 266 ("Хулиганство") Уголовного кодекса. В результате выстрелов, произведенных с таджикской стороны, 30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил ранение глаза. Его госпитализировали в сельскую больницу. Ведется расследование по ст. 39-130 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса. В настоящее время сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/400230
Теги:
Баткенская область, правительство, приграничные конфликты, Таджикистан, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан
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