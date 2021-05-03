Сотрудниками МВД КР выявлен канал организации незаконной миграции

Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР выявлен канал организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, заместитель руководителя ОсОО "К.А." в отсутствии генерального директора якобы для осуществления трудовой деятельности оформлял иностранным гражданам разрешительные документы на право пребывания по территории Кыргызской Республики и при этом за данные услуги получал определенную сумму денег.

"Деятельность указанного ОсОО с момента выезда за пределы Кыргызской Республики генерального директора в лице иностранного гражданина М.К. велась фиктивно.

Установлено, что иностранные граждане в указанном ОсОО не осуществляли трудовую деятельность, а были выявлены в момент работы в других местах, не соответствующих заявленным документам при въезде в республику и получении разрешительных документов.

Таким образом, иностранным гражданам были предоставлены незаконные услуги по легальному пребыванию и перемещению по территории Кыргызской Республики.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 122 (Организация незаконной миграции) КоП КР, по которому предъявлено уведомление о подозрении заместителю руководителя гражданину У.Р. и направлено в суд", сообщает МВД.