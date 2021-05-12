АБР: ВВП Кыргызстана в 2022-му году достигнет 5%

Согласно новому отчету Азиатского Банка Развития (АБР), по мере открытия границ и восстановления цепочек поставок экономика Кыргызской Республики будет медленно восстанавливаться в 2021 году и ускорится в 2022 году.

В своей публикации "Обзор развития Азии (ADO) 2021" АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Кыргызской Республики на уровне 3,5% в 2021 году и 5,0% в 2022 году. ADO является ведущим ежегодным экономическим изданием АБР.

"Хотя мы с осторожным оптимизмом смотрим на рост, многое будет зависеть от восстановления стран в регионе Центральной Азии в целом", - сказал директор представительства АБР в Кыргызской Республике Канокпан Лао-Арая. "Зависимые от импорта отрасли, такие как обрабатывающая промышленность, строительство и горнодобывающая промышленность, выиграют от восстановления региональной экономики и усилят рост Кыргызской Республики".

Ожидается, что в 2021 и 2022 годах инфляция ускорится до 7%, при этом продовольственная инфляция останется высокой из-за продолжающего влияния обесценивания валюты и медленного восстановления цепочек поставок. Национальный банк, скорей всего, сохранит фокус на ценовой стабильности и будет вмешиваться в валютные рынки только для сглаживания волатильности.

Предполагается, что здоровый экспорт золота обеспечит рост общего экспорта до 5% в 2021 и 2022 годах. Между тем, импорт может увеличиться примерно на 10% в этом и следующем году, поскольку предполагается возобновление реализации отложенных инфраструктурных проектов. Денежные переводы, вероятно, еще увеличатся примерно на 5% в оба года при условии восстановления экономики в регионе, особенно в Российской Федерации.

Для улучшения социальной защиты и стабилизации экономики по мере того, как COVID-19 пойдет на убыль, в докладе рекомендуется интегрировать в экономику работников, ставших безработными во время пандемии, и возвращающихся мигрантов. Доклад призывает усовершенствовать базу данных социальной защиты с учетом основных демографических показателей, оперативно проверять заявки на получение помощи и оказывать поддержку.

В прошлом году АБР одобрил выделение Кыргызской Республике 70 миллионов долларов на поддержку мер реагирования на COVID-19. В эту сумму входит пакет кредитных и грантовых средств в размере 50 млн. долларов США, одобренный в мае, и 20 млн. долларов США в виде чрезвычайной помощи для оказания содействия правительству в укреплении сектора здравоохранения, одобренный в июне.

АБР стремится к достижению процветающего, инклюзивного, жизнеспособного и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, одновременно поддерживая усилия по искоренению крайней бедности. Он был создан в 1966 году и принадлежит 68 членам, 49 из которых – в данном регионе.