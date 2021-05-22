В Кыргызстане могут наладить производство антиковидной вакцины

Странам ЕАЭС нужно уделить особое внимание, с учетом нынешних обстоятельств, сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на состоявшемся 21 мая заседании Высшего Евразийского экономического совета

"Вполне естественно, что в наших дискуссиях ключевое, приоритетное место занимает тематика взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса, в преодолении её социально-экономических последствий", - сказал президент РФ. И напомнил, что в России удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса. "Скоро будет запущена в оборот четвёртая вакцина – "Спутник Лайт". Наши соответствующие службы занимаются вакцинацией российских граждан, и достаточно активно идёт эта работа", - проинформировал Путин.

"Выпуск "Спутника V", - продолжил он, - успешно локализован и в Казахстане, и в Белоруссии. Россия – единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развёртывания таких производств в Армении и Киргизии".

По словам президента РФ, до конца года эксперты Евразийского экономического союза должны подготовить план мероприятий по обеспечению стран ЕАЭС стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний. "По сути, речь идёт о том, чтобы уже в ближайшей перспективе организовать производство эффективных и доступных лекарств в Евразэс в объёмах, достаточных для удовлетворения потребностей наших национальных систем здравоохранения", - констатировал Владимир Путин.

Он также отметил совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествую без COVID-19", реализуемый при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития. Цель проекта – облегчение взаимных поездок граждан стран ЕАЭС, существенное ускорение процедур пересечения государственных границ при соблюдении санитарных норм и с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

"И конечно, на наш взгляд, необходимо наращивать усилия стран Евразэс по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией", - подчеркнул российский лидер.